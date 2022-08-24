بالفيديو.. أجواء مطرية خلابة مع تساقط البرد وجريان السيول على طريق الشفا

تواصل ـ فريق التحرير:

تعرضت منطقة الطائف وبشكل خاص مرتفعات الشفا ظهر اليوم الأربعاء لعواصف بردية وأمطار شديدة الغزارة تسبب بارتفاع كبير في منسوب المياه في بعض المناطق.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول هادرة جدا بسبب هطول الأمطار الغزيرة والبرد على طريق الشفا بمنطقة الطائف.

وكشف المركز الوطني للأرصاد، أن صور الأقمار الصناعية رصدت تساقط أمطار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، مؤكدًا أن هذه المناطق تشهد الآن أمطارًا ما بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.

اقرأ أيضًا:

ـ “الأرصاد” ينبه: أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، ترتفع درجات الحرارة على أكثر من منطقة.

وأوضح خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، أنه يتوقع أجواءً من حارة إلى حارة جدًا على معظم المملكة والخليج، مع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر غزيرة على جازان، ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير والإمارات وعُمان وجنوبي المدينة والشرقية، وأمطار خفيفة على غرب وشمال منطقة الرياض.