الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
قلة النوم تهدد الأطفال بهذا الخطر
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الطفل

قلة النوم تهدد الأطفال بهذا الخطر

قلة النوم تهدد الأطفال بهذا الخطر
٠٥:٤٦:٠٠ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت دراسة طبية حديثة أن الأطفال الذين ينامون لمدة تقل عن سبع ساعات في اليوم، يصبحون أكثر عرضة للسمنة، وسط مخاوف من إصابتهم بأمراض خطيرة أخرى.

وتؤكد الدراسة أن حرمان الأطفال من القسط الكافي من النوم يكونون أكثر عرضة للبدانة بنسبة 70 في المئة مقارنة بغيرهم؛ بحسب ديلي ميل البريطانية.

ويحتاج لأطفال إلى نوم ثماني ساعات في اليوم على الأقل، حتى يحافظوا على صحة جيدة؛ حسبما أفاد الطبيب الباحث بالمركز الوطني الإسباني لبحوث أمراض القلب بمدريد، خيسوس مارتينيز غوميز، إنه على المدارس أن تدرس عادات نوم صحية للأطفال.

وأثناء النوم يقوم الجسم بإفراز هرمون الجوع المعروف بـ”الغريلين” والذي يجعل الناس يأكلون كمية أكبر من الطعام؛ وأوصى الباحثون الآباء بأن يضعوا جدولا صارما لنوم الأبناء، تفاديا لأن يصابوا بالبدانة وما يرافقها من أمراض خطيرة.

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب البدانة حياة صحية خطر يتهدد الأطفال قلة النوم

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