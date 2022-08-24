بتوجيهات خادم الحرمين.. إجلاء المواطنين المصابين في حادث بتركيا بطائرتي إجلاء طبي

تواصل – فريق التحرير :

‏بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية، أعلنت سفارة المملكة في تركيا إجلاء المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي، وذلك لاستكمال علاجهم في أرض الوطن.

كما تثمن السفارة اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بأبنائهما المواطنين في كل مكان سائلين المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن سفارة المملكة في تركيا، كانت قد أوضحت أنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم السبت الموافق (20 / 8 / 2022م)، نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عددًا من السياح في مدينة “ريزا” شمال تركيا، نتج عنه إصابات متفرقة لعددٍ من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.

وأشارت السفارة إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

وأوضحت السفارة أن عدد المواطنين المصابين في الحادث (18) مواطنًا، منهم (6) يرقدون في المستشفى، حيث تتابع السفارة بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، فيما خرج بقية المصابين ولله الحمد من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة.