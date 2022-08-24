تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تخريج 3298 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخرج (3298) رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، القصيم.

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام مع زملائهم في حفظ الأمن.

وبعد نهاية حفل التخرج، تفقد الفريق البسامي معهد التدريب النسوي، حيث اطلع على عرض مرئي يتضمن أهم البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية المعدَّة لتجهيز العنصر النسائي للعمل الأمني.