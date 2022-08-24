بالفيديو.. متحدث “أبشر” يوضح تفاصيل الهُوية الرقمية

تواصل – فريق التحرير:

أوضح متحدث “أبشر”، طارق الحميد، أن الهُوية الرقمية هي إلكترونية موثقة ومعتمدة، تمكن الفرد من دخول المنصات الحكومية عبر النفاذ الوطني لإتمام الخدمات بكلمة مرور واحدة ورقم هاتف موحد.

وبالأمس، أعلنت وزارة الداخلية تجاوز الهويات الرقمية في منصتها الإلكترونية “أبشر” أكثر من (26) مليون هوية رقمية، قدّمت للمستفيدين منها ما يزيد على (350) خدمة في العديد من القطاعات والمجالات، وأتاحت لهم بالتكامل مع الجهات الحكومية الدخول من خلالها إلى المنصات الوطنية عبر النفاذ الوطني الموحد.

وذلك يأتي في إطار جهود الوزارة الحثيثة للإسهام في تعزيز رحلة التحول الرقمي في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، عبر توفير حلول تقنية توفر الجهد والوقت على المستفيدين وتمكّنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

وتسهم منصة “أبشر” بفاعلية في تطوير وتنمية الحكومة الإلكترونية وتمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلال تحسين إجراءات الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيًا لرفع نسبة رضا المستفيدين منها.