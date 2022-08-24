شاهد.. هطول أمطار غزيرة في الطائف وجريان السيول في مكة

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة مع برد عقبة المحمدية في الطائف.

في الوقت نفسه، وثق مقطع فيديو متداول جريان سيول شعب بلحارث في العرضيات جنوب منطقة مكة المكرمة.

وكشف المركز الوطني للأرصاد، أن صور الأقمار الصناعية رصدت تساقط أمطار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، مؤكدًا أن هذه المناطق تشهد الآن أمطارًا ما بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.

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فيما توقع خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند، أن الأمطار المتوقعة اليوم تكون – بمشيئة الله – على أجزاء من جازان وعسير والباحة وجنوبي ومكة وربما تمتد حتى جنوب غربي والربع الخالي.

وأوضح خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، أنه يتوقع أجواءً من حارة إلى حارة جدًا على معظم المملكة والخليج، مع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر غزيرة على جازان، ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير والإمارات وعُمان وجنوبي المدينة والشرقية، وأمطار خفيفة على غرب وشمال منطقة الرياض.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، ترتفع درجات الحرارة على أكثر من منطقة.