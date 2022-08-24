من التعليم إلى “التعلّم”.. 4 جامعات تبدأ حملاتها الإعلامية للتعريف بنظام الفصول الثلاثة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

اعتمدت وزارة التعليم في المملكة نظام الفصول الثلاثة رسميًا لهذا العام الدراسي الهجري الجديد 1444هـ، وذلك في كافة المدارس والجامعات في مختلف مناطق المملكة.

وفي هذا الصدد، أبرزت جامعة الملك عبد العزيز، مميزات نظام الفصول الدراسية الثلاثة، والتي أهمها قلة الأعباء الدراسية المقررة على الطلاب.

وأكدت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الطالب يسجل في نظام الفصول الدراسية الثلاثة مقررات دراسية أقل، وهو ما يعني أنه يمكنه أن يركز بشكل أفضل على المقررات التي يدرسها خلال الفصل الدراسي.

وأوضحت الجامعة، أنها راعت في خُططها ألا يؤثر ذلك على الفترة الزمنية للتخرج.

ثقيف الطلاب والطالبات وتعريفهم بنظام الفصول الثلاثة

من جهتها، أعلنت جامعة القصيم فتح التسجيل المبكر للمواد، وأوضح الدكتور فهد بن سليمان الأحمد، عميد عمادة القبول والتسجيل، أن الجامعة تعمل على تثقيف الطلاب والطالبات وتعريفهم بنظام الفصول الثلاثة.

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وأشار الأحمد، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة، عبارة عن 3 فصول بدلًا من التسجيل في فصلين فقط، حيث يمتد لجميع الطلاب والطالبات فصل دراسي ثابت وفق إجراءات التقويم الأكاديمي، ويتميز النظام الجديد من جامعة القصيم بقلة المواد المطروحة من جانب الجامعة وقصر الفصل الدراسي من حيث المدة، وقد أوضحت الجامعة بأن هذا النظام نظام متغير ومتحول للطلاب.

برامج تطويرية لتحقيق مصلحة الطلاب

وفي سياق متصل، قال وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية، د. عبدالعزيز السياري، إن هذا العام الدراسي يعد مميزًا بالنسبة لجامعة شقراء نظرًا لتطبيق نظام الفصول الدراسية الـ3 الذي يتضمن تغييرًا في الإطار الزمني ومرونة في اللائحة لتحقيق الاستفادة التامة للطلاب.

وأوضح أن جامعة شقراء تستعد لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد ببرامج تطويرية، هدفها مصلحة الطلاب في المقام الأول ومحاولة تحقيق أقصى استفادة تعليمية.

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يقلص مدة الرحلة التعليمية

فيما أكد وكيل جامعة المجمعة للشؤون التعليمية، محمد العبودي، أن التحول للفصول الثلاثة في الجامعة يقلص مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، للطالب الجديد، وكذلك الطالب الحالي الموجود بالبرنامج، كما أنه يتيح لأعضاء هيئة التدريس اختيار أساليب تعليم مبتكرة.

وأشار العبودي، في تصريحات على قناة “الإخبارية”، إلى أن التحول للفصول الثلاثة في الجامعة، يقلص مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، ويقلل ملل الطالب بعد أن تقلصت المدة الدراسية من 17 إلى 12 أسبوعًا فقط.

وأشار إلى أن جامعة المجمعة أقامت عددًا من الحملات الإعلامية للطالب والمجتمع وهيئة التدريس، ومستمرون في عقد العديد من الملتقيات، ومع بداية العام الدراسي يكون هناك ملتقى خاص موجهًا للطلاب.

وكذلك بيّن وكيل جامعة المجمعة للشؤون التعليمية، أن التحول للفصول الثلاثة يتيح لأعضاء هيئة التدريس اختيار أساليب تعليم مبتكرة، تسهم في جعل الطالب هو محور العملية التعليمية، من خلال تعزيز التعلم الذاتي، والتحول من التعليم إلى التعلم.