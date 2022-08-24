تطور خطير.. الجيش الروسي يعتقل موظفَيْن في محطة زابوريجيا النووية

تواصل – فريق التحرير:

في خطوة مفاجئة وتطور للأحداث، أعلن الجيش الروسي أنه اعتقل موظفَيْن اثنين في محطة زابوريجيا بتهمة التعامل مع أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الروسي، أن واشنطن تحاول تقسيم الهيكل الأمني الإقليمي في جنوب شرق آسيا، وأن “البنتاجون” موّل أكثر من 30 مختبرًا بيولوجيًا أوكرانيًا كانت تطور فيها مكونات لأسلحة بيولوجية.

من ناحيته، أوضح الرئيس الأوكراني، أن بلاده مستعدة لتوفير ممر إلى محطة زابوروجيا لبعثة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن الرواية الروسية عن قصف أوكراني لمحطة زابوروجيا غير صحيحة، وأن كييف ترفض أن تضعها روسيا على حافة كارثة نووية.

وقال ممثل أوكرانيا في مجلس الأمن: إنه يجب إعادة المحطة النووية في زابوروجيا إلى السلطات الأوكرانية، لافتًا إلى أنه لم يسمع أحد من روسيا أي التزام بإزالة الطابع العسكري لوجودها في محطة زابوروجيا.

وأضاف أن بلاده ترحب باستعداد وكالة الطاقة الذرية لإيفاد بعثة إلى محطة زابوروجيا المحتلة، وأن أي زيارة لمحطة زابوروجيا يجب أن تتم وفقًا للتشريعات الوطنية الأوكرانية، وبموافقة أوكرانيا، على أن يقتصر دور روسيا على ضمان أمن البعثة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنحو 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن أوكرانيا ستحصل على أنظمة دفاع جوي ومدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات.