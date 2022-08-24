غرّموه فأجبرهم على الجلوس في الشارع.. عامل هندي يقطع الكهرباء عن مقر عمل الشرطة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة قيام عامل هندي في شركة الكهرباء بولاية “أدر برديش” بقطع الكهرباء عن مركز للشرطة.

وكشف متداولو المقطع، أن العامل كان يقود دراجته بلا خوذة ولعدم حمله وثائق ملكية الدراجة الخاصة به غرمته الشرطة 6000 روبية (282 ريال)، فقرر الانتقام منهم.

وبالفعل جاء العامل بسلّم وصعد عليه إلى أن وصل إلى كابلات عمود الإنارة، فقام بقطع التيار عن مركز الشرطة، مما جعلهم يجلسون خارج المركز بسبب الحر نهارًا والظلام ليلاً.

أوتار براديش الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى البلاد، وهي موطن بعض الحوادث الأكثر غرابة التى تحدث كل يوم في الهند.