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الاحتلال “يعارض” الاتفاق النووي مع إيران ويعلن عدم الالتزام به
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الاحتلال “يعارض” الاتفاق النووي مع إيران ويعلن عدم الالتزام به

الاحتلال “يعارض” الاتفاق النووي مع إيران ويعلن عدم الالتزام به
٠٤:٤٩:٠٩ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم، الاتفاق النووي المرتقب مع إيران بـ”السيء”، لأنه يعطي طهران امتيازات بالجملة، حسب مزاعمه.

وقال لابيد: “نعارض هذا الاتفاق مع إيران لأنه سيء ولا يمكن القبول بنصه الحالي”، متعهدًا بالتحرك من أجل منع إيران من التحول إلى دولة نووية. مشددًا على أن تل أبيب لن تكون ملزمة بهذا الاتفاق، في حال التوقيع عليه، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف: “نجري حوارًا مفتوحًا مع الإدارة الأمريكية حول جميع القضايا المختلف عليها. أقدر استعداد الأمريكيين للاستماع إلينا وللعمل معنا. الولايات المتحدة كانت وما زالت أقرب حليفة لنا والرئيس بايدن هو من أفضل الأصدقاء لإسرائيل على مر تاريخها”.

وأشار رئيس وزراء الاحتلال إلى أن “إسرائيل” لا تعارض الاتفاق من حيث المبدأ، بل: “نعارض هذا الاتفاق لأنه لا يناسب المعايير التي حددها الرئيس بايدن نفسه وتتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية”.

واستطرد أن هذا الاتفاق “يعرض استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، وهو يخلق ضغوطًا سياسية تهدف لإغلاق الملفات المفتوحة بدون استكمال تحقيق مهني فيها”.

الكلمات الدلالية:
الاتفاق النووي الإيراني تل أبيب جو بايدن دولة الاحتلال يائير لابيد

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