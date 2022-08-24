الآن.. صور الأقمار الصناعية ترصد تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

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كشف المركز الوطني للأرصاد، أن صور الأقمار الصناعية رصدت تساقط أمطار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح على حسابه في “تويتر، أن هذه المناطق تشهد الآن أمطارًا ما بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.

فيما كشف خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند، أن الأمطار المتوقعة اليوم تكون – بمشيئة الله – على أجزاء من جازان وعسير والباحة وجنوبي ومكة، وربما تمتد حتى جنوب غربي والربع الخالي.

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على معظم المملكة والخليج، مع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر غزيرة على جازان ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير والإمارات وعُمان وجنوبي المدينة والشرقية، وأمطار خفيفة على غرب وشمال منطقة الرياض.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، حيث ترتفع درجات الحرارة على أكثر من منطقة.