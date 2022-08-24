الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الآن.. صور الأقمار الصناعية ترصد تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق
ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟.. الخثلان يوضح (فيديو)
هل يستمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا بعد مرور 6 أشهر من الحرب؟
عاجل.. “الداخلية” تعلن نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي عبر أبشر توظيف
رابط التقديم.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تُعلن عن عدة وظائف شاغرة
اعتقال 3 فلسطينيين وإصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

أحدث الأخبار

الآن.. صور الأقمار الصناعية ترصد تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

الآن.. صور الأقمار الصناعية ترصد تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق
٠٤:٣٢:١٩ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، أن صور الأقمار الصناعية رصدت تساقط أمطار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الصورة

وأوضح على حسابه في “تويتر، أن هذه المناطق تشهد الآن أمطارًا ما بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.

الصورة

فيما كشف خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند، أن الأمطار المتوقعة اليوم تكون – بمشيئة الله – على أجزاء من جازان وعسير والباحة وجنوبي ومكة، وربما تمتد حتى جنوب غربي والربع الخالي.

الصورة

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على معظم المملكة والخليج، مع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر غزيرة على جازان ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير والإمارات وعُمان وجنوبي المدينة والشرقية، وأمطار خفيفة على غرب وشمال منطقة الرياض.

الصورة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، حيث ترتفع درجات الحرارة على أكثر من منطقة.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد الأقمار الصناعية جازان حالة الطقس عسير

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم» تعلن مواعيد التقديم الإلكتروني لمرشحي «الصحة» و«الطيران المدني»

«التعليم» تعلن مواعيد التقديم الإلكتروني لمرشحي «الصحة» و«الطيران المدني»

منذ 7 سنوات
طرفا الانقلاب في اليمن يتبادلان الاتهامات بعد تحرير «نهم»

طرفا الانقلاب في اليمن يتبادلان الاتهامات بعد تحرير «نهم»

منذ 7 سنوات
البحرين.. إعدام 3 إرهابيين تورطوا في تفجيرات «الدية»

البحرين.. إعدام 3 إرهابيين تورطوا في تفجيرات «الدية»

منذ 6 سنوات
‫”داعش” يسيطر على حساب القيادة الأمريكية الوسطى بـ”تويتر”‬

‫”داعش” يسيطر على حساب القيادة الأمريكية الوسطى بـ”تويتر”‬

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *