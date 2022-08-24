ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟.. الخثلان يوضح (فيديو)

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أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم المشي بين القبور بالنعال.

واستشهد الخثلان، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، بحديث بشير بن خصاصية قال: “كنتُ أمشي مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فمَرَّ على قبورِ المسلمينَ، فقال: لقَدْ سَبَقَ هؤلاءِ شَرًّا كثيرًا، ثم مَرَّ على قبورِ المشركينَ، فقال: لقد سَبَقَ هؤلاءِ خيرًا كثيرًا، فحانت منه التفاتَةٌ، فرأى رجلًا يمشي بين القُبورِ في نَعْلَيهِ، فقال: يا صاحِبَ السِّبتيَّتينِ أَلْقِهِما”.

وأشار أستاذ بكلية الشريعة، إلى أن هذا الحديث أخرجه أبوادود وقال عنه الإمام أحمد إنه حديث جيد، إلا أن تكون له علة يرتدي بسببها النعال.

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وقال إنه ورد النهي عن المشي بين القبور بدون عذر، وقد يلبس الحذاء إذا كان يخشى من علة كوجود شوك في المقبرة أو حجر أو حرارة الشمس، ولكن إذا لم يكن يخشى من ذلك كله فالأفضل أن يلقي نعاله وأن يمشي بين القبور بدون نعال.

وأشار إلى أن حرارة الشمس في الأوضاع الحالية، والخوف من تعرض الشخص لأذى، يبيح ارتداء النعال بين القبور، حيث توجد علة وعذر، أما إذا كانت القبور مهيأة وليس فيها ما يدعو إلى الخوف من تعرض الشخص للخطر فيجب عدم ارتداء النعال.