عسير.. جبال شامخة وسواحل مدهشة

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في محافظة عسير، التي تقع في جنوب غرب المملكة، يمكنك استنشاق نفحات الغابات الصنوبرية الجميلة، كما يمكنك إلقاء نظرة على مناظر ملهمة من أعالي الجبال.

والمنطقة البرية البكر حول المنطقة الجبلية تدعو لاستكشافها، وخاصة حديقة عسير الوطنية التي تعتبر موطنًا لأكثر من 300 نوع من الطيور، فضلاً عن الأجواء المدهشة على سواحل البحر الأحمر في مدن عسير.

وفي عسير، ستنغمس بالثقافة المحلية في قرية المفتاحة للفنون، وكذلك الأسواق التقليدية النابضة بالحياة في العاصمة أبها البهيّة، أو في مدينة خميس مشيط المجاورة لها.

ومن أبرز معالم عسير:

جبل ذرة “الجبل الأخضر”

أحد أكثر المعالم إثارة للحماس في المملكة هو جبل ذرة، ويعرف أكثر باسم الجبل الأخضر. وتقع هذه القمة في جنوب أبها وسمي بالأخضر لأنه يضيء في الليل بواسطة إنارة نيون خضراء ينبعث منها لون زمردي دافئ كالجوهرة، يصل وهجها لجميع أنحاء المدينة.

وأفضل طريقة للوصول إلى القمة هي عن طريق التلفريك، حيث يمكن الاستمتاع بمشاهد بانورامية خيالية في المطعم والمقهى مع بلكونة ساحرة.

قرية الحبلة المعلقة

السفر إلى قرية الحبلة المعلّقة واستكشافها هي تجربة ممتعة. تتكون القرية العتيقة من مجموعة من بيوت الحجر الرملي المبنية على حافة الهاوية الصخرية.

بناها قبيلة قحطان قبل حوالي 400 سنة، حيث وصلوا إلى هذه البقعة المعزولة بواسطة سلم مصنوع من الحبل، ومن هنا اشتق اسمها، وعاشوا هنا مكتفيين ذاتيًا كمزارعين حتى الثمانينيات الميلادية.

واليوم يوجد تلفريك يأخذك للقرية يعمل من شهر مايو إلى أكتوبر، ويستقبل الزوار في أعلى الجبل رجال القبائل القحطانية الذين يلبسون أكاليل الورد التقليدية.

كهوف جبل شدا

عبر سلسلة جبال السروات الخلابة نحو الباحة وجبال شدا في رحلة عبر التاريخ. يعود تاريخ هذه المنطقة المؤلفة من صخور الجرانيت العملاقة إلى مئات الملايين من السنين لِما قبل الحقبة الكامبرية.

أثناء وجودك هناك، قد تجد نفسك في المغارات الغريبة والكهوف التي نتجت عن عوامل التعرية على مر القرون. وعلى الرغم من أن الكهوف أُنشئت بفعل الظواهر الجيولوجية، إلا أنها صادفت مناسبتها لمعايير البشر وبالتالي اُستخدمت كمساكن لهم.

تم العثور على النقوش التي خلّفتها الحضارات القديمة في الكهوف، مما أعطى علماء الآثار والباحثين نظرة ثاقبة في الماضي.

وفي الوقت الذي تستكشف فيه الكهوف، لا تفوّت فرصة تذوّق طبق العسل والسمن الشهير في المنطقة، ولا تنسَ أكل الخبز المميز معه واحتساء فنجان من القهوة الشدويّة المحليّة.