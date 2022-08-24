هل يستمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا بعد مرور 6 أشهر من الحرب؟

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180 يومًا مرت على بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، منذ 24 من فبراير الماضي، فيما تزداد التساؤلات والمخاوف، من جانب الأوكرانيين، تحديدًا، حول مدى إمكانية استمرار الغرب في مواصلة دعم كييف.

إلى متى يستمر الدعم الغربي

شخصيات بارزة في حكومة كييف، يشعرون بالقلق، لدرجة أنهم يحذرون مرة أخرى من المخاطر الهائلة للعالم الديمقراطي في وقت يواجهون فيه القوات الروسية، بعد نصف عام من الصراع.

وخلال الأسبوع المضي، أرسلت الولايات المتحدة حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، التي تضمنت منظومات هيمارس وذخيرة هاوتزر عيار 105 ميلمترات، وصواريخ مضادة للدروع وقدرات إزالة الألغام التي عكست رغبة أوكرانية في شن مزيد من الهجمات ضد القوات الروسية.

دور الأموال الأمريكية والأوروبية

الأموال الأمريكية والأوروبية والمساعدات العسكرية تظل عاملاً حاسمًا في قدرة أوكرانيا على التصدي للحرب الروسية وآمالها في استعادة الأراضي في الشرق والجنوب حتى مع تصعيد هجماتها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014. فيما تأتي التساؤلات بشأن طول أمد وقوة الالتزام الغربية في لحظة محفوفة بالمخاطر؛ ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورًا، محذرة من هجمات روسية محتملة، الأربعاء، في الذكرى الـ31 لاستقلال البلاد. اقرأ أيضًا:

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ثاني حادث خلال أسبوع.. احتراق مستودع ذخيرة روسي قرب الحدود مع أوكرانيا بايدن في مواجهة المواطنين الأمريكيين ولدى سؤال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي، عما إذا كانت ستأتي مرحلة لن تستطيع فيها الولايات المتحدة تحمل مثل هذا السخاء تجاه أوكرانيا، أعاد التأكيد على الرسالة التي نقلها بايدن خلال القمة الأخيرة لحلف شمال الأطلسي. وقال كيربي لـ”سي إن إن”: “ستواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا قدر ما يتطلبه الأمر وكان يقصد كل كلمة من ذلك”، واعدًا بحزم مساعدات من الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى.

وعانى الأمريكيون أيضًا، كما حال جميع الناس بكل مكان، من الآثار الاقتصادية المرتدة الناجمة عن الحرب. وبالرغم من استئناف بعض الصادرات الزراعية وانخفاض أسعار النفط المسؤولة عن ارتفاع أسعار البنزين، تحتفظ الحرب بالقدرة على إلحاق آلام مالية وتداعيات سياسية على بعد آلاف الأميال من ميادين القتال.

حرب طويلة الأمد.. والشتاء قادم

وأشار التحليل إلى وجود أسباب تبرر قلق أوكرانيا حيال الالتزام الغربي طويل الأمد؛ حيث حذر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، على سبيل المثال، من حرب طويلة الأمد.

وقال خلال قمة عبر الإنترنت حضرها زيلينسكي وقادة العالم الآخرون، الثلاثاء: “الشتاء قادم وسيكون الوضع صعبًا. ما نراه الآن هو حرب استنزاف طاحنة”، مما يثير الحاجة إلى التزام غربي طويل.

وفي الولايات المتحدة، لا توجد ضمانة، على سبيل المثال، على أن مجلس النواب الجمهوري، الذي قد ينبثق من الانتخابات النصفية في نوفمبر، سيكون متحمسًا لإرسال مساعدات بعشرات مليارات الدولارات إلى أوكرانيا كما الحال مع بايدن.