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إغلاق 9 محلات تجارية مخالفة خلال جولة رقابية مكثفة بالطائف
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إغلاق 9 محلات تجارية مخالفة خلال جولة رقابية مكثفة بالطائف

إغلاق 9 محلات تجارية مخالفة خلال جولة رقابية مكثفة بالطائف
٠٣:٢٢:٣٧ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أغلقت أمانة الطائف، عددًا من المرافق التجارية والغذائية المخالفة خلال جولة رقابية مكثفة، نفذتها فرق الرقابة الميدانية.

وشملت الحملة مطاعم ومطابخ وملاحم وبوفيهات ومحلات بيع التبغ ومراكز بيع المواد الغذائية، وذلك لتعزيز الامتثال بالاشتراطات الصحية والتعليمات واللوائح البلدية.

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ونجحت الجولات المكثفة في إغلاق 9 محلات تجارية وغذائية مخالفة، ورصد 70 مخالفة في أكثر من 250 مرفقًا تم الوقوف عليها خلال الجولات الرقابية.

وأكدت الأمانة أن مثل هذه الإجراءات تعزز من سلامة المعروضات والخدمات المقدمة في المحلات التجارية ورصدت الفرق الرقابية مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء أدوات التحضير، ولحوم مجهولة المصدر، وشهادات صحية منتهية، بالإضافة الى عرض منتجات مخالفة لترخيص النشاط.

وبينت الأمانة أن الجولات مستمرة لتغطية كافة المرافق التجارية والغذائية ببرامج رقابية تنفذها فرق متكاملة مدعومة بالإدارات الإشرافية لتعزيز الامتثال بالاشتراطات الصحية.

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الكلمات الدلالية:
الطائف امانة الطائف جولات رقابية محلات تجارية

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