رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود لحملة البكالوريوس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات لحملة البكالوريوس، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1- مساعد إداري ثاني

* المؤهلات:

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

2- أمين مكتبة

* المؤهلات:

– درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات.

– خبرة لا تقل عن ست سنوات في المكتبات.

* نبذة:

وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، هي جامعة حكومية متخصصة في العلوم الصحية وتحظى باعتماد وزارة التعليم في المملكة لمختلف برامجها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وقد مثلت البرامج الأكاديمية في مدينة الملك عبد العزيز الطبية، التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، النواة الأولى لها.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).