بالفيديو.. “النقل” تنفذ مبادرات أعمال السلامة على مشروع طريق “الليث – غميقة”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أنها نفذت مجموعةً من مبادرات وأعمال السلامة على مشروع طريق “الليث – غميقة”، وذلك ضمن مساعيها المستمرة في رفع مستويات السلامة المرورية على الطرق المفردة، والارتقاء بمؤشر الطرق وتعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة لمستخدمي الطريق.

وأوضحت أن أعمال ومبادرات السلامة، التي تم تنفيذها اشتملت على:

1 – مشروع طريق “الليث – غميقة”، توسيع عرض وجوانب وأكتاف الطريق.

2 – تركيب 297 لوحةً إرشادية وتحذيرية، وإضافة ألواح رأسية و2098 عمود رأسي مرن.

3 – مطبات مشطية اهتزازية، إلى جانب إضافة حواجز معدنية واقية وحواجز خرسانية، وإضافة علامات أرضية بارزة عاكسة.

وأكدت أن العمل استمر على تنفيذ مبادرات السلامة بمشروع طريق “الليث – غميقة”، لمدة 360 يومًا، كما بلغ عدد ساعات العمل 244,800 ساعة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود، تأتي لرفع مستوى السلامة على كافة الطرق المفردة بالمملكة، بما فيها طريق “الليث – غميقة”، إضافةً لتحسين جودة الطرق وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة للصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق.