تقرير: المأكولات البحرية تزيد مخاطر تغيّر المناخ والنظام البيئي

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دعا الصندوق العالمي للحياة البرية إلى “جهد منسق وتعاوني” لمعالجة قضايا المناخ والبيئة، ولضمان أن جميع المأكولات البحرية المنتجة والمستهلكة في المملكة المتحدة تأتي من مصادر مستدامة بحلول عام 2030.

وقالت كيت نورجروف، المديرة التنفيذية للحملات في الصندوق: “المحيط هو القلب الأزرق لكوكبنا ونحن نتجاهل صحته على مسؤوليتنا”.

وأضافت: “يجب أن تكون حماية هذا المورد الثمين على رأس أولويات كل مصائد الأسماك في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فقد ظلت الممارسات غير المستدامة لفترة طويلة دون رادع، مما أدى إلى استنزاف ثروة المحيطات”.

وأضافت نورجروف أن: “التحركات لتعزيز اعتماد المأكولات البحرية المستدامة عبر سلسلة التوريد هي خطوة أولى حيوية لكنها ليست نقطة نهاية”.

وقالت: “نحث حكومة المملكة المتحدة على القيام بدورها واتخاذ هذه الخطوة”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ولفتت إلى أنه في حال كنا نبحث عن الاستدامة، فإن جمعية حماية الأحياء البحرية تقترح أن هناك العديد من مقايضات المأكولات البحرية البسيطة التي يمكن إجراؤها، وهذا يشمل تناول سمك النازلي بدلاً من سمك القد، والماكريل بدلاً من التونة، والسلمون المرقط المستزرع بدلاً من السلمون.

وتأثر أكثر من 250 نوعًا من الأنواع المهددة بالانقراض بشكل مباشر بمصائد الأسماك التي تزود أسواق المملكة المتحدة، وهذا يشمل الحيتان والدلافين والطيور البحرية وأسماك القرش، وفقًا للتقرير.