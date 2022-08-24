“عويل” في الفضاء.. يمكنك سماع صوت قادم من ثقب أسود يبعد عن الأرض 250 مليون سنة ضوئية

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نشرت وكالة ناسا الفضائية، تسجيلاً لصوت قادم من “ثقب أسود” يقع على بعد 250 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وأظهر التسجيل الذي نشرته ناسا على موقعها بتويتر، سماع صوت يشبه “العويل” تصدره الرياح، من مركز مجموعة مجرات بيرسيوس، إلا أن “ناسا” قامت برفعه وتعزيزه لكي يكون مسموعًا للأذن البشرية.

وأوضحت الوكالة أن الغازات المحيطة بالثقب الأسود جعلت صوته مسموعًا، وذلك على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن حالة الفراغ في الفضاء تمنع انتقال الأصوات.

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بدوره، أشار موقع Science Alert العلمي، إلى أن “العويل” الفضائي يشبه صوتًا “غاضبًا ومخيفًا”، مضيفًا أنها المرة الأولى التي تستخرج فيها هذه الموجات الصوتية وتكون مسموعة، وفق العربية نت.

وأضاف:”يمكن أن يكون تحويل البيانات المرئية مثل هذه إلى صوت طريقة جديدة رائعة لتجربة الظواهر الكونية وتحمل قيمة علمية أيضًا”.

يشار إلى أنه عادة يتم استخراج الموجات الصوتية شعاعيًا، أو إلى الخارج من الثقب الأسود الهائل في مركز مجموعة بيرسيوس، وتدور في اتجاه عكس عقارب الساعة.