الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. ماذا فعلت الفيضانات بحظائر الماشية في باكستان؟
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شاهد.. ماذا فعلت الفيضانات بحظائر الماشية في باكستان؟

شاهد.. ماذا فعلت الفيضانات بحظائر الماشية في باكستان؟
٠٢:٢٩:٤٧ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في ظل موجة الفيضانات التي تجتاح مناطق واسعة في باكستان، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحي وتشريد الآلاف من منازلهم، أغرقت مياه الأمطار حظائر الماشية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى حظائر الماشية وهي غارقة عن آخرها جراء الفيضانات التي تضرب مناطق مختلفة من باكستان.

كما لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء حوادث سبّبتها الأمطار الموسمية التي هطلت بغزارة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية، في بيان لها، أن معظم الضحايا سقطوا في منطقة “جعفر آباد”، مُضيفةً أن فرق الإغاثة التابعة لها أنقذت 350 عائلة كانت عالقة في منطقة “نصير آباد”.

ومنتصف الشهر الجاري، لقي ما لا يقل عن 24 شخصًا مصرعهم جراء الأمطار التي تهطل بغزارة في إقليمي بلوشستان والسند جنوب باكستان.

وأكدت إدارة منطقة “قلعة عبدالله” بإقليم بلوشستان، أن 20 شخصًا لقوا حتفهم غرقًا في مياه السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة في المنطقة، لافتة إلى أن فرق الإغاثة نجحت في إنقاذ نحو 200 شخص بينهم نساء وأطفال جرفتهم السيول.

فيما أعرب الحكومة الباكستانية، عن حزنها العميق جراء الخسائر البشرية والمادية التي سببتها الأمطار والسيول والفيضانات في إقليمي بلوشستان والسند، مؤكدة أنها وجّهت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية بتكثيف جهودها لمساعدة المتضررين.

الكلمات الدلالية:
إقليم بلوشستان السند السيول الفيضانات باكستان

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