لهذا السبب.. اليابان تدرس بناء هذا النوع من المفاعلات النووية

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أعلن رئيس الوزراء الياباني، أن طوكيو تفكر في بناء مفاعلات نووية من الجيل التالي، المتوافق مع أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون، وتوفير إمدادات مستقرة من الكهرباء.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الخطة، التي ستنظر أيضًا في تمديد فترة الخدمة القصوى للمفاعلات النووية الحالية في البلاد إلى ما بعد 60 عامًا، في مؤتمر حول التحول الصناعي وإزالة الكربون والمقرر عقده في الساعات المقبلة.

وأضاف أن الحكومة قد تتبنى هذه الخطة في تمديد العمر التشغيلي لمحطات الطاقة النووية بشكل فعال، من خلال عدم تضمين الفترات التي تم إغلاقها فيها أثناء المراجعة من قبل هيئة الرقابة النووية.

وأشار مراقبون إلى أن هذا التمديد قد يثير مخاوف بشأن سلامة المفاعلات القديمة التي تكون أكثر عرضة للحوادث، خاصة أنه في أعقاب كارثة فوكوشيما عام 2011 التي نجمت عن زلزال تسونامي.

وأدخلت اليابان معايير أمان أكثر صرامة تحد من تشغيل المفاعلات النووية لمدة 40 عامًا من حيث المبدأ، لكن التشغيل لمدة 20 عامًا إضافية قد يكون ممكنًا إذا تم إجراء ترقيات للسلامة.

كما حددت هدفًا لتوليد الطاقة النووية ليشكل 20 إلى 22% من إمدادات الكهرباء في السنة المالية 2030، ومن بين 17 محطة للطاقة النووية اجتازت الفحص بالفعل تم إعادة تشغيل 10 منها، وظل السبعة الباقون خارج الخدمة بسبب التأخير في الحصول على الموافقة الرسمية.