الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
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اقتصادية

النفط ينخفض وبرنت يظل دون 100 دولار

النفط ينخفض وبرنت يظل دون 100 دولار
٠٢:٤٠:١٤ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد صعودها بنحو 4% في اليوم السابق، بفعل انحسار المخاوف من خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها، في تجمع أوبك+، الإنتاج قريبًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 40 سنتًا، أو 0.4%، إلى 99.82 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 3.9% أمس الثلاثاء.

وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا، أو 0.29%، عند 93.47 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 3.7% في اليوم السابق.

وارتفع كلا العقدين أمس الثلاثاء بعد أن أشارت المملكة إلى إمكان إجراء “أوبك+” تخفيضات في الإنتاج لموازنة السوق.

لكن تخفيضات الإنتاج المحتملة في أوبك+ قد لا تكون وشيكة، ومن المرجح أن تتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع الغرب، حسب ما نقلت “رويترز” عن  9 مصادر في “أوبك”.

وفي وقت سابق، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، لوكالة “بلومبرج” إن مجموعة أوبك بلس أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021م.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أوبك إنتاج النفط الخام تكتل أوبك بلس

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