الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالأرقام.. عوائد صادرات البترول بالمملكة تقفز لـ 168 مليار دولار خلال 6 أشهر
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بالأرقام.. عوائد صادرات البترول بالمملكة تقفز لـ 168 مليار دولار خلال 6 أشهر

بالأرقام.. عوائد صادرات البترول بالمملكة تقفز لـ 168 مليار دولار خلال 6 أشهر
٠٢:٠٨:٠٠ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قفزت عوائد المملكة من الصادرات البترولية خلال النصف الأول من عام 2022 على أساس سنوي، مسجلة مستويات قياسية بنهاية يونيو الماضي.

جاء ذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية؛ على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الطلب مع انخفاض المعروض وحفاظ أوبك+ على سياستها في الإنتاج بالإضافة لانخفاض الاستثمارات الجديدة في القطاع.

وحققت عوائد صادرات النفط بالمملكة بالنصف الأول من عام 2022 ارتفاعًا بنسبة 100.76% وبما يعادل 316.69 مليار ريال (84.45 مليار دولار) عن عوائد الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لإحصائية أعدها “معلومات مباشر” تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

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وبلغت إيرادات مبيعات البترول 630.98 مليار ريال (168.26 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، مقابل عوائد بلغت 314.29 مليار ريال (83.81 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2021.

وقفز عوائد الصادرات البترولية خلال شهر يونيو الماضي إلى 117.69 مليار ريال (31.38 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى على الإطلاق سجلته المملكة على الأقل خلال آخر 6 سنوات، بحسب البيانات المتوافرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وخلال الربع الثاني من عام 2022، باعت المملكة نفطًا بأرقام كبيرة محققة عوائد بلغت قيمتها 343.66 مليار ريال (91.64 مليار دولار)، مقابل 166.41 مليار ريال (44.37 مليار دولار) في الربع ذاته من عام 2021، لترتفع بواقع 177.25 مليار ريال (47.27 مليار دولار)، وبزيادة نسبتها 106.5%.

وكانت إيرادات مبيعات النفط بالربع الأول من عام 2022 قد بلغت 287.33 مليار ريال (76.62 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 94.3% وبما يعادل 139.44 مليار ريال (37.18 مليار دولار) عن عوائد الربع الأول من العام الماضي البالغة 147.89 مليار ريال (39.44 مليار دولار).

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اسعار النفط العالمية البترول المملكة صادرات البترول

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