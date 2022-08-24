“سكني”: تسليم 450 وحدة سكنية للمستفيدين في مشروع إطلالة البحر في الخبر

تواصل – واس:

أعلن برنامج سكني، عن بدء تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من مشروع إطلالة البحر بمدنية الخبر في مرحلته الأولى بعدد 450 فيلا سكنية، وذلك بعد انتهاء العمل فيها وإيصال الخدمات والبنية التحتية، في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030، مؤكداً أن العمل قائم على تسليم بقية الوحدات للمستفيدين في أسرع وقت.

ويقع المشروع الذي يضم 860 فيلا بحي العزيزية في محافظة الخبر، على مساحة تقدر بنحو 358,620,93 م2، إذ تم تخصيص العديد من المواقع الخدمية في المشروع للجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى توفير الجوامع والمساجد والمدارس والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية التي توفر جودة الحياة للسكان، ويضم المشروع خيارات متعددة من حيث المساحات بـ 4 تصاميم مختلفة تلبي رغبات وتطلعات المستفيدين.

وتضم المنطقة الشرقية 35 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء توفر نحو 22 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص، كما يوفر البرنامج نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية ضمن 19 مخططاً تتوزع في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، طرحت لمستفيدي “سكني” عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكيّة وتمكينهم من حجزها واصدار عقودها، إلى جانب ما يتيحه البرنامج من خيارات أخرى، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%, كما يمكن الاطلاع على الخدمات والخيارات التي يقدمها البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.sa.