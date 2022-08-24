أعباء أقل وتركيز أكثر.. جامعة الملك عبدالعزيز توضح مميزات نظام الفصول الدراسية الثلاثة

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أبرزت جامعة الملك عبد العزيز، مميزات نظام الفصول الدراسية الثلاثة، والتي أهمها قلة الأعباء الدراسية المقررة على الطلاب.

وأكدت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الطالب يسجل في نظام الفصول الدراسية الثلاثة مقررات دراسية أقل، وهو ما يعني أنه يمكنه أن يركز بشكل أفضل على المقررات التي يدرسها خلال الفصل الدراسي.

وأوضحت الجامعة، أنها راعت في خططها ألا يؤثر ذلك على الفترة الزمنية للتخرج.

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جامعة الملك عبد العزيز، تأسست في عام 1387هـ / 1967م بصفتها جامعة أهلية، هدفها نشر التعليم العالي في المنطقة الغربية من المملكة، حيث شهدت الجامعة منذ إنشائها تطوراً ونمواً مضطرداً، كمًا وكيفًا، حتى أصبحت من أبرز جامعات المملكة من حيث عدد الطلاب والطالبات، وتشعب وتعدد التخصصات النظرية والعلمية وتكاملها، وانفرادها ببعض الكليات والتخصصات عن بقية جامعات المملكة مثل: “علوم البحار والأرصاد وعلوم الأرض والهندسة النووية والطيران والتعدين والهندسة الطبية”.

ومنذ أشهر تمكنت رزان المطيري، الطالبة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، من تصميم جهاز يستطيع اجتياز الألغام، في خطوة مهمة للحد من ضحايا الألغام بين جنود جيش المملكة، وحماة الوطن.

وقالت المطيري: إن الجهاز المبتكر يعمل على تشتيت أجهزة الرادار، والمناظير في الطائرات الحربية، في كشف علمي بسيط، يسهل من مهمة الجنود في الجبهات القتالية.

وأوضحت أن أهم ما يميز الجهاز الجديد، هو وضع حد لضحايا الألغام، جراء الإنفجارات التي لا تتوقف، وأنه يسهم في عدم فقدان أي بطل من جنود الوطن لطرف من أطرافه.

وأشارت المطيري إلى أن الجهاز، عبارة عن اختراع بسيط، يحمله الجنود الذين يتقدمون الصفوف، الأمر الذي يجعل باقي الجيش في مأمن، وبمعزل عن أية أخطار من الممكن أن تحدث، عند استعماله في إزالة الألغام.