محكمة جدة تعاقب مقيمًا بالسجن 10 أيام لإخافة جيرانه بـ”كلب”

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عاقبت المحكمة الجزائية بجدة مقيمًا بسجنه 10 أيام، وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ما بدر منه، والبعد عن الإضرار بالآخرين، وعدم تربية الكلاب في الشقق السكنية.

الواقعة بدأت عندما قدمت سيدتان شكوى ضد صاحب الكلب الذي يسكن في العقار نفسه، وذكرتا في الدعوى أن المدعى عليه يربي كلبًا في شقته، وتسبب في إيذاء السكان وتخويفهم، وبعد التحقيقات الأولية أحيلت الدعوى إلى المحكمة الجزائية للفصل فيها، بحسب أقوال الجيران، وفقًا لـ”عكاظ”.

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وطالبت المحكمة بتوقيع عقوبة تعزيرية على المتهم الذي أجاب المحكمة بمذكرة أفاد فيها بأن الشكاوى المقامة ضده لا أساس لها من الصحة، مدعيًا أن مصدر الإزعاح في المبنى ليس كلبه الأليف بل بعض أطفال العقار الذين يزعجون حيوانه الأليف ويسببون له الذعر، ما يضطره إلى النباح بشكل متكرر. وطالب في مذكرته برد الدعوى وإخلاء سبيله لعدم مخالفته الآداب العامة.

وأمهلت المحكمة المتهم لإحضار الأوراق الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تنص على السماح له باقتناء الكلب، لكن المحكمة لم تجد في ما قدمه المتهم ما يفيد السماح له باقتناء الكلب.