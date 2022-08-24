الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
محكمة جدة تعاقب مقيمًا بالسجن 10 أيام لإخافة جيرانه بـ”كلب”
لإعادة تخطيط المناطق العشوائية.. أمير مكة بالنيابة ووزير التعليم يفتتحان المشاريع التعليمية في جدة
تجمع المدينة الصحي يُعلن حصول 5 مراكز صحية على اعتماد “سباهي”
ميناء جدة الإسلامي يدشن 6 خطوط ملاحية تعزز الحركة التجارية مع المغرب
بالفيديو.. طبيب يوضح تأثير الإفراط باستخدام الجوال والأجهزة الذكية على العين
لهذه الأسباب.. مخاوف من اختفاء مشروب القهوة من العالم

أحدث الأخبار

محكمة جدة تعاقب مقيمًا بالسجن 10 أيام لإخافة جيرانه بـ”كلب”

محكمة جدة تعاقب مقيمًا بالسجن 10 أيام لإخافة جيرانه بـ”كلب”
٠١:١٥:١٣ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

عاقبت المحكمة الجزائية بجدة مقيمًا بسجنه 10 أيام، وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ما بدر منه، والبعد عن الإضرار بالآخرين، وعدم تربية الكلاب في الشقق السكنية.

الواقعة بدأت عندما قدمت سيدتان شكوى ضد صاحب الكلب الذي يسكن في العقار نفسه، وذكرتا في الدعوى أن المدعى عليه يربي كلبًا في شقته، وتسبب في إيذاء السكان وتخويفهم، وبعد التحقيقات الأولية أحيلت الدعوى إلى المحكمة الجزائية للفصل فيها، بحسب أقوال الجيران، وفقًا لـ”عكاظ”.

اقرأ أيضًا:

محكمة جدة تزوج «فتاة معضولة» في جلسة واحدة

وطالبت المحكمة بتوقيع عقوبة تعزيرية على المتهم الذي أجاب المحكمة بمذكرة أفاد فيها بأن الشكاوى المقامة ضده لا أساس لها من الصحة، مدعيًا أن مصدر الإزعاح في المبنى ليس كلبه الأليف بل بعض أطفال العقار الذين يزعجون حيوانه الأليف ويسببون له الذعر، ما يضطره إلى النباح بشكل متكرر. وطالب في مذكرته برد الدعوى وإخلاء سبيله لعدم مخالفته الآداب العامة.

وأمهلت المحكمة المتهم لإحضار الأوراق الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تنص على السماح له باقتناء الكلب، لكن المحكمة لم تجد في ما قدمه المتهم ما يفيد السماح له باقتناء الكلب.

الكلمات الدلالية:
تربية الكلاب حق الجار محكمة جدة وزارة البيئة والمياه والزراعة

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 8 مناطق

توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 8 مناطق

منذ 5 سنوات
«الغذاء والدواء»: عقوبات مالية وإغلاق المنشأة لمخالفي نظام «التجميل»

«الغذاء والدواء»: عقوبات مالية وإغلاق المنشأة لمخالفي نظام «التجميل»

منذ 6 سنوات
تسجيل أول وفاة بـ”إيبولا” في أمريكا

تسجيل أول وفاة بـ”إيبولا” في أمريكا

منذ 8 سنوات
موجز الظهيرة: إحباط محاولة تنفيذ عمل إرهابي بمخفر شرطة بالطائف.. وإصابة 14 وافداً بتسمم غذائي

موجز الظهيرة: إحباط محاولة تنفيذ عمل إرهابي بمخفر شرطة بالطائف.. وإصابة 14 وافداً بتسمم غذائي

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *