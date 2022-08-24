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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 24 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7449.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.1892

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.4443

فرنك سويسري 3.8965

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.1% إلى 108.66، مقتربا من ذروة 20 عامًا المسجلة في يوليو الماضي عند 109.29.

في غضون ذلك، تعرضت العملات شديدة التأثر بالدورة الاقتصادية، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، لضغوط وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وهبط الدولار الأسترالي 0.15% إلى 0.6920 دولار وانخفض نظيره النيوزيلندي 0.23% إلى 0.6199 دولار.

وحوم الجنيه فوق أدنى مستوى في عامين ونصف البالغ 1.1718 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء، بينما ارتفع الين الياباني 0.2% إلى 136.48 للدولار.