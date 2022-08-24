الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تجمع المدينة الصحي يُعلن حصول 5 مراكز صحية على اعتماد “سباهي”
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تجمع المدينة الصحي يُعلن حصول 5 مراكز صحية على اعتماد “سباهي”

تجمع المدينة الصحي يُعلن حصول 5 مراكز صحية على اعتماد “سباهي”
١٢:٤٧:٢٠ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن حصول مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمهد والسويرقية والصخيرات والرايس والمسيجيد على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”.

وأوضح أن المراكز الخمسة حصلوا على الاعتماد، بعد تحقيقهم معايير الاعتماد المطلوبة واجتيازهم التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز.

وأضاف أن هذا الاعتماد جاء أيضًا،  بعد نجاح المراكز في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة، واجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية, وبعد اجتياز المراكز للتقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

في الوقت نفسه، أعلن التجمع، أن عيادة الطب الوقائي بمركز الدعيثة للرعاية العاجلة تم تجهيزها لتقديم خدمات طبية وقائية في العديد من التخصصات.

وأشار إلى أن العيادات مجهزة بـ6 تخصصات مختلفة هي، عيادة الفحص الشامل، والصحة المدرسية والتطعيمات، والكشف المبكر، والإقلاع عن التدخين، ومعالجة السمنة، وأخيرا عيادة السفر، حيث يكون موعد العيادة من الأحد إلى الخميس، من كل أسبوع، من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 4 عصرا، في حين يكون الحجز عن طريق تطريق “صحتي”، أما بالنسبة لحجز عيادة السمنة، فيكون عن طريق الاستقبال بالمركز.

الكلمات الدلالية:
اعتماد سباهي المدينة المنورة المراكز الصحية تجمع المدينة

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