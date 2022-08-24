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لإعادة تخطيط المناطق العشوائية.. أمير مكة بالنيابة ووزير التعليم يفتتحان المشاريع التعليمية في جدة
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محليات

لإعادة تخطيط المناطق العشوائية.. أمير مكة بالنيابة ووزير التعليم يفتتحان المشاريع التعليمية في جدة

لإعادة تخطيط المناطق العشوائية.. أمير مكة بالنيابة ووزير التعليم يفتتحان المشاريع التعليمية في جدة
١٢:٥٥:٣٧ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال مدير تعليم جدة د. نايف الزارع، إن المشاريع التعليمية بمدينة جدة، جاءت إستجابة من وزارة التعليم لمعالجة العشوائيات، وإزالتها، من أجل النهوض بعملية تطوير عملية التعليم.

وتابع: أن جدة تشهد إنطلاقة كبيرة كبيرة وسريعة على الناحية التعليمية وفقًا للتوجيها القيادة، ومن ضمن هذه الانطلاقة أتت المشاريع التعليمية التي افتتحها، اليوم، أمير مكة بالنيابة، ووزير التعليم، لمعالجة آثار إزالة المناطق العشوائية.

وتستعد الإدارات والمناطق التعليمية بالمملكة لاستقبال العام الدراسي الجديد 1444هـ، وفي هذا الإطار، تفقد مدير عام التشغيل والصيانة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة عددًا من المباني المدرسية للتأكد من جاهزيتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل.

وأكد المدير العام حرص الهيئة الملكية بينبع على تهيئة البيئة التعليمية لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المخرجات.
وأشار إلى أن عدد المدارس بالهيئة الملكية بينبع والبالغة 39 مدرسة للبنين والبنات تحظى بأعلى مستويات التجهيزات الدراسية والتقنية, وذلك امتداداً للجهود المبذولة لتهيئة المناخ التعليمي.

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أمير مكة بالنيابة العام الدراسي الجديد 1444هـ المشاريع التعليمية المناطق العشوائية جدة وزارة التعليم وزير التعليم

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