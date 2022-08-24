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أبرزها جازان وعسير.. خبراء الطقس يكشفون عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم
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أبرزها جازان وعسير.. خبراء الطقس يكشفون عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

أبرزها جازان وعسير.. خبراء الطقس يكشفون عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم
١٢:٣٠:٥٩ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند، أن الأمطار المتوقعة اليوم تكون -بمشيئة الله- على أجزاء من جازان وعسير والباحة وجنوبي ومكة وربما تمتد حتى جنوب غربي والربع الخالي.

واوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليوم يبدأ أول أيام سهيل وينتهي يوم 15 أكتوبر ومدته 53 يوماً، ويرى فجراً بصعوبة بعد بضعة أيام جهة الجنوب الشرقي، ويظهر نجم سهيل صبيحة يوم 24 أغسطس، ثم يأخذ ظهوره بالتقدم يوماً بعد يوم، حتى يرتقي وسط السماء منتصف الليل في نهاية ديسمبر لذا أفضل وقت لرؤية سهيل ليالي أشهر الشتاء.

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كما توقع خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على معظم المملكة والخليج، مع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر غزيرة على جازان ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير والإمارات وعُمان وجنوبي المدينة والشرقية، وأمطار خفيفة على غرب وشمال منطقة الرياض.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، ترتفع درجات الحرارة على أكثر من منطقة.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد جازان حالة الطقس خبراء الطقس خريطة الأمطار عسير

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