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بالفيديو.. طبيب يوضح تأثير الإفراط باستخدام الجوال والأجهزة الذكية على العين
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بالفيديو.. طبيب يوضح تأثير الإفراط باستخدام الجوال والأجهزة الذكية على العين

بالفيديو.. طبيب يوضح تأثير الإفراط باستخدام الجوال والأجهزة الذكية على العين
١٢:٣٩:٣٥ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري جراحة الشبكية والماء الأبيض، د. غزاي الثبيتي، أن الإفراط في استخدام الجوال والأجهزة الذكية يؤثر كثيرًا على العين.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن استخدام الأجهزة الإلكترونية لا يضر العين داخليًا، حيث لا تُصاب العين بانفصال شبكي ولا مياه بيضاء ولا زرقاء ولا ورم بالعين ولا غير ذلك.

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وأكد الثبيتي، أن أهم الأضرار التي يتعرض لها من يفرط في استخدم الجوال والأجهزة الذكية، تتمثل في متلازمة إجهاد العين المزمن، وآلام حول منطقة العين، مع شعور بسيط بالصداع، وجفاف بالعين.

وأشار إلى أن كل هذه الأعراض هي بسيطة ومؤقتة، وأنه بمجرد أن يغير المريض أسلوبه وطريقته في استخدام الأجهزة الإلكترونية، مع استخدام قطرات مرطبة، تبدأ كل هذه الأعراض مع الوقت في التلاشي بشكل تدريجي.

 

الكلمات الدلالية:
الأجهزة الإلكترونية الجوال العين انفصال شبكي جفاف العين

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