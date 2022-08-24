الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
حكومة المكسيك تقرر احتكار إنتاج وتسويق الليثيوم بسبب تزايد الطلب العالمي
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حكومة المكسيك تقرر احتكار إنتاج وتسويق الليثيوم بسبب تزايد الطلب العالمي

حكومة المكسيك تقرر احتكار إنتاج وتسويق الليثيوم بسبب تزايد الطلب العالمي
١٢:٠٨:٣٣ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في ظل تزايد الطلب العالمي على الليثيوم، المعدن الذي يستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، قررت حكومة المكسيك تكليف شركة تابعة لها لإنتاجه وتسويقه.

وأصدر الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل، مرسومًا، بأن تتولى شركة  ليتيو بارا مكسيكو الحكومية، إنتاج وتسويق الليثيوم المكسيكي بشكل حصري، حسب ما نقلته “الاقتصادية”.

وستعمل الشركة المعروفة اختصارا باسم “ليتيومكس”، بشكل مستقل عن وزارة الطاقة المكسيكية، وستبدأ العمل خلال الشهور الستة المقبلة.

وفي إبريل الماضي، عدلت المكسيك قوانين التعدين بحيث تنفرد الدولة بالتنقيب عن احتياطيات الليثيوم وإنتاجه وبيعه.

ورغم أنه لا يتم حاليًا تعدين الليثيوم في المكسيك، فإن الحكومة منحت تراخيص لإنتاج الليثيوم. ومازالت عقود هذه التراخيص تخضع للمراجعة، وبحسب دراسة تسويقية فمن المتوقع زيادة الطلب على الليثيوم 5 مرات خلال السنوات الـ 35 المقبلة.

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