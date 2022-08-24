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لهذه الأسباب.. مخاوف من اختفاء مشروب القهوة من العالم
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اقتصادية

لهذه الأسباب.. مخاوف من اختفاء مشروب القهوة من العالم

لهذه الأسباب.. مخاوف من اختفاء مشروب القهوة من العالم
١٢:٣٣:٢٠ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يصنف كواحد من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، وتنمو محاصيله في حوالي 70 بلدا، إنه القهوة، التي استهلك منها العالم  في ما بين 2020/2021، قرابة 166.63 مليون كيس قهوة، حسب تقرير القهوة العالمي الصادرة عن مؤسسة “الأبحاث والأسواق” Research and Markets.

والآن يهدد هذا المشروب بالاختفاء من العالم، بسبب موجة الجفاف غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا، والصين ومناطق أخرى، وتسببت موجة الجفاف في هلاك محاصيل البن في البرازيل، أكبر منتجي البن في العالم، بما يعادل 37.4% من الإنتاج العالمي.

وأيضا تضررت محاصيل البن في كولومبيا، المجاورة للبرازيل، والتي تنتج قرابة 8.4% من الإنتاج العالمي، ليصبح استهلاك القهوة العالمي أكبر من معدلات إنتاج البن، للعام الثاني على التوالي.

وتهدد موجة الجفاف، بشكل واضح، محاصيل البن في العالم، وتدفع بتوقعات المراقبين لترجيح احتمالية اختفاءه خلال عقود، إثر التغيرات المناخية.

وتقدر بعض الجهات هذا حجم الاستهلاك العالمي للبن بأنه يتخطى الـ400 مليار فنجان سنويا، فيما يقاس الاستهلاك العالمي للقهوة بـ”الكيس” الذي يبلغ وزنه كمعيار 60 كيلوجراما.

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