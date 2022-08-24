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بواقع 2.811 مليون برميل.. الكويت تعلن زيادة إنتاجها من النفط الخام
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بواقع 2.811 مليون برميل.. الكويت تعلن زيادة إنتاجها من النفط الخام

بواقع 2.811 مليون برميل.. الكويت تعلن زيادة إنتاجها من النفط الخام
١١:٣٥:٢٩ ص، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير النفط الكويتي، محمد الفارس أن بلاده زادت إنتاج النفط الخام بما يتماشى مع أحجامها الملتزمة والبالغة 2.811 مليون برميل يوميًا بموجب اتفاقية “أوبك+”، وتماشيًا مع التزام الكويت بضمان إمدادات آمنة ومستقرة من النفط إلى الأسواق الدولية.

وأضاف الفارس، أن زيادة الانتاج تتماشى مع الإعلانات الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية بأنها تقوم باستثمارات تضمن تزويد أسواق النفط الدولية بإمدادات كافية ويمكنها تلبية الطلب المستقبلي المتوقع.

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وشدد وزير النفط على أن دولة الكويت ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار السوق، لا سيما من خلال “أوبك +”، وقال: “إنه منذ عام 2020، نجحت أوبك بلس في استعادة توازن سوق النفط واستقرارها من خلال ضمان إمدادات كافية للأسواق”.

محذرًا من أن “نقاط الضعف الهيكلية في قطاع الإنتاج الناجمة عن سنوات من نقص الاستثمار أدت إلى أن تكون الطاقة الفائضة محدودة للغاية في جميع أنحاء العالم، مما أوجد تقلبات كبيرة في أسواق النفط، في وقت تحتاج فيه هذه الأسواق إلى الاستقرار بشكل لم يسبق له مثيل، للسماح للمشاركين بالتخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل لتلبية الطلب المتزايد”.

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أسعار النفط إنتاج النفط الخام في الكويت الكويت اوبك مؤسسة البترول الكويتية

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