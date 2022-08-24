بتوجيه وزير العدل.. بوابة “ناجز” تتوسع بإتاحة 140 خدمة إلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل، أن الوزير وليد الصمعاني، وجّه بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز najiz.sa، مؤكدًا في توجيهاته لفرق العمل الخاصة بالبوابة على ضرورة تقصي تجربة المستفيد والتطوير المستمر، مع أهمية هندسة الإجراءات وتقليصها لتحقيق رضا المستفيدين وتيسير الخدمات عليهم.

وأوضحت الوزارة – حسب “عكاظ”- أن بوابة ناجز أتاحت حتى الآن نحو 140 خدمة إلكترونية تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، مشيرة إلى أن بوابة ناجز سجلت منذ بداية العام 2022، أكثر من 36 مليون عملية دخول للاستفادة من مختلف الخدمات العدلية، وشملت القضاء والتنفيذ والتوثيق والوكالات والإقرارات، والتراخيص وغيرها من الخدمات المتنوعة عن بعد، دون الحاجة إلى زيارة المقرات العدلية، واستفاد منها نحو 7.3 مليون مستفيد، حصلوا على خدماتهم بسهولة ويسر بخطوات ميسرة من أماكنهم.

وأضاف الوزارة أن معدل المستفيدين يوميًا من بوابة ناجز يبلغ نحو 180 ألف مستفيد، بالإضافة إلى إطلاق 51 خدمة جديدة، ليرتفع عدد الخدمات المتاحة عبر ناجز إلى 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين “مواطنين، مقيمين، زائرين، قطاع الأعمال”، إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل وفروع للوزارة.

اقرأ أيضًا:

“العدل”: 7 خطوات لتقديم طلب تنفيذ عبر بوابة ناجز

“العدل” تتيح الخدمات العدلية لحاملي الإقامة المميزة عبر “ناجز”

بـ 21 خدمة جديدة.. “ناجز” يُقدم خدماته لمليون مستفيد خلال العام الجاري