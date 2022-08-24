بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن مواقف شحن السيارات الكهربائية

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كشفت وزارة الطاقة، أن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية انتهى من كافة الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.​

مواقع شحن المركبات الكهربائية على 3 مستويات

كما صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مواقع شحن المركبات الكهربائية إلى ثلاثة مستويات، مؤكدة أن التصنيف اعتمد على تحديد المواقع التي يترك فيها الأفراد سياراتهم ساعات طويلة، مثل:

1 – مواقف المسارح والفنادق والمجمعات التجارية.

2 – مواقف المباني السكنية، ومحطات النقل الإقليمية.

3 – المواقع التي تتوقف فيها المركبات لفترات طويلة كمحطات القطارات.

4 – المواقع التي تتوقف فيها المركبات ساعات قليلة، كجوانب الشوارع التجارية، ومحطات الوقود فئة أ، ب.

الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية

وحسب “عكاظ”، فقد حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أبرز الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية، وهي:

1 – الالتزام بتطبيق المعايير والمتطلبات الفنية الصادرة عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، خصوصًا متطلبات كود التوزيع السعودي والإطار التنظيمي لشحن المركبات الكهربائية.

2 – متطلبات كود البناء السعودي، وتخصيص 5% من المواقف لمن يرغب إضافة النشاط، ووضع مستويات لمواقع شحن تغذية المركبات الكهربائية.

تنظيمات جديدة، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

وأوضح أن التنظيمات الجديدة، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصادًا متنوعًا مستدامًا مبنيًا على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.

تركيب شواحن وفق آلية تُوفر السلامة للجميع

كما أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللوائح والمواصفات الفنية لهذه الشواحن، وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن وإيصال التيار الكهربائي لها، من خلال الاختيار من قائمة المقاولين المؤهلين لدى مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، وذلك لضمان تركيبها وفق آلية تُوفر السلامة للجميع.

مراقبة دقيقة لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات

وختم فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالتأكيد على سعيه لمراقبة ومتابعة هذا النشاط، لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط.

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