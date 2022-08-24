الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن مواقف شحن السيارات الكهربائية
فيديو يُبهرك.. غرابان يصنعان كمينًا لـ”قطة” من أجل سرقة طعامها
إيداع 868 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أغسطس 2022
شاهد.. لحظة انفجار مخزن الذخائر بالسودان وتطاير الشظايا على المواطنين
بمساحات 100 ألف متر.. “إنفاذ” يستعرض 66 عقارًا في 7 مزادات
خلال يومين.. توقعات أفغانية بسقوط أمطار غزيرة وفيضانات في 19 مقاطعة

أحدث الأخبار

بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن مواقف شحن السيارات الكهربائية

بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن مواقف شحن السيارات الكهربائية
١١:٢٩:٤٤ ص، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الطاقة، أن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية انتهى من كافة الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.​

مواقع شحن المركبات الكهربائية على 3 مستويات

كما صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مواقع شحن المركبات الكهربائية إلى ثلاثة مستويات، مؤكدة أن التصنيف اعتمد على تحديد المواقع التي يترك فيها الأفراد سياراتهم ساعات طويلة، مثل:

1 – مواقف المسارح والفنادق والمجمعات التجارية.

2 – مواقف المباني السكنية، ومحطات النقل الإقليمية.

3 – المواقع التي تتوقف فيها المركبات لفترات طويلة كمحطات القطارات.

4 – المواقع التي تتوقف فيها المركبات ساعات قليلة، كجوانب الشوارع التجارية، ومحطات الوقود فئة أ، ب.

نصائح لا يجب تجاهلها عند شحن السيارة الكهربائية في المنزل

الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية

وحسب “عكاظ”، فقد حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أبرز الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية، وهي:

1 – الالتزام بتطبيق المعايير والمتطلبات الفنية الصادرة عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، خصوصًا متطلبات كود التوزيع السعودي والإطار التنظيمي لشحن المركبات الكهربائية.

2 – متطلبات كود البناء السعودي، وتخصيص 5% من المواقف لمن يرغب إضافة النشاط، ووضع مستويات لمواقع شحن تغذية المركبات الكهربائية.

تعرفوا على طرق شحن السيارات الكهربائية - عالم السي...

تنظيمات جديدة، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

وأوضح أن التنظيمات الجديدة، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصادًا متنوعًا مستدامًا مبنيًا على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.

تركيب شواحن وفق آلية تُوفر السلامة للجميع

كما أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللوائح والمواصفات الفنية لهذه الشواحن، وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن وإيصال التيار الكهربائي لها، من خلال الاختيار من قائمة المقاولين المؤهلين لدى مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، وذلك لضمان تركيبها وفق آلية تُوفر السلامة للجميع.

StriveME - شراكة لنشر محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر

مراقبة دقيقة لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات

وختم فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالتأكيد على سعيه لمراقبة ومتابعة هذا النشاط، لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط.

اقرأ أيضًا:

5 نصائح عليك اتباعها عند شراء بطارية جديدة لسيارتك

بالتعاون مع 4 جهات حكومية.. «المواصفات»: بدء تجهيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية

الكلمات الدلالية:
السيارات الكهربائية مواقف شحن وزارة الشؤون البلدية وزارة الطاقة

مواد ذات صلة

المزيد
«الخطوط السعودية» تدشن رحلاتها المباشرة إلى أنقرة في صفر المقبل

«الخطوط السعودية» تدشن رحلاتها المباشرة إلى أنقرة في صفر المقبل

منذ 6 سنوات
«الغذاء والدواء» تشترط تسجيل البيانات لدخول الأسماك المجمدة

«الغذاء والدواء» تشترط تسجيل البيانات لدخول الأسماك المجمدة

منذ 5 سنوات
تبوك.. اختناق طفلة في حريق شقة بسبب مكيف (صور)

تبوك.. اختناق طفلة في حريق شقة بسبب مكيف (صور)

منذ 5 سنوات
قبل قليل.. بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الانتخابات و44.5% يصوتون بالرياض  

قبل قليل.. بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الانتخابات و44.5% يصوتون بالرياض  

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *