إيداع 868 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أغسطس 2022

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أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 868 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أغسطس 2022.

دعم أرباح عقود التمويل العقاري

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 868 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أغسطس 2022م بلغ نحو 40 مليار ريال، حسب “واس”.

وأضاف بن ماضي، أن تنويع برامج الدعم السكني ضمن حلول وخيارات أكثر؛ يأتي تأكيدًا على حرص الصندوق العقاري لمواكبة مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية، عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، بما يُمكن المستفيدين من تمّلك المنزل الأول وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

طريقة الحصول على الدعم السكني

كتابة نموذج طلب الدعم بشكل كامل وصحيح.

بحالة العمل بأي قطاع خاص بعد التقاعد يجب توفير مستند يثبت هذا.

مقيم دائماً بالمملكة كما يحمل جنسيتها.

إحضار مستند تعريفي من الجهة التي كان يعمل لديها المواطن بجانب تقديم إثبات بالمعاش الذي يتلقاه.

توفير إخلاء طرف ساري المفعول من البنك.

المدة التي أدى بها الخدمة لا تقل عن 3 أعوام متتالية.

توفير مستند بالراتب الذي حصل عليه لآخر ثلاث شهور.

مميزات الدعم السكني

يعتبر الدعم السكني من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة لمواطنيها، وخاصة الأرامل والمطلقات ويتميز الدعم السكني بعدة مميزات تتمثل في كل مما يلي:-

يسهم الدعم السكني للمستفيدين حق مشاركتهم طلب سكن خاص من خلال بوابة سكني الإلكترونية.

كما يمكنهم من اختيار خيار من عدة خيارات خاصة بالسكن و تتميز الخيارات بأنها مميزة ومتنوعة.

يعمل الدعم السكني على السماح للمواطنين بالاستعانة من خدمات المستشار العقاري.

يمّكن الموقع المستفيدين أو المتقدمين من التقديم على الشقة و اختيارها إلكترونيًا.

ويساعد المستفيدين في حصولهم على أفعال تنفير العقار السكني.

طرق تقديم شكوى

1- إرسال رسالة عبر الإيميل الخاص بدعم البرنامج info@housing.gov.

2- الاتصال بالرقم الموحد لوزارة الإسكان وهو 199090.

3- الاتصال على رقم “صندوق التنمية العقارية” وهو 920033321.

باقات الدعم السكني

يذكر أن صندوق التنمية العقارية، يقدم 9 خيارات متنوعة منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعوم، و5 باقات للدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة.

كما يقوم مركز الاتصال الموحد وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعوم” وباقات الدعم السكني.