شاهد.. لحظة انفجار مخزن الذخائر بالسودان وتطاير الشظايا على المواطنين

تواصل- فريق التحرير

تداول السودانيون خلال الساعات الماضية فيديو يظهر انفجار مخزن للذخائر، فيما أوضح الجيش السوداني في بيان مقتضب، أن حريقًا نشب بمخزن للذخائر يتبع للفرقة 21 مشاة بزالنجي عاصمة ولاية غرب دارفور، بعد أن أصابته صاعقة رعدية.

كما أكد أنه تم إخماد الحريق سريعًا ولم يسفر عن أي إصابات بشرية عدا تلف لمحتويات المخزن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية الأربعاء.

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كان السودان قد أعلن الطوارئ يوم الأحد الماضي، حيث تشهد البلاد منذ أيام عدة، سيولاً وفياضانات حصدت أكثر من 89 قتيلاً. وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، استنادًا إلى أرقام رسمية، إلى أن 460 ألف شخص قد يتأثرون، وأن 146 ألفًا تأثروا حتى الآن، و31 ألف منزل دمرت أو تضرّرت، وفق العربية.

أما أكثر الولايات تأثرًا بالفيضانات فهي: نهر النيل في شمال البلاد وكسلا في الشرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور في الغرب.

وغالباً ما تشهد البلاد بين مايو وأكتوبر أمطارًا غزيرة وفيضانات خطرة تلحق أضرارًا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.