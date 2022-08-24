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بمساحات 100 ألف متر.. “إنفاذ” يستعرض 66 عقارًا في 7 مزادات
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بمساحات 100 ألف متر.. “إنفاذ” يستعرض 66 عقارًا في 7 مزادات

بمساحات 100 ألف متر.. “إنفاذ” يستعرض 66 عقارًا في 7 مزادات
١٠:٥٨:٢٦ ص، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 6 مزادات علنية، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر، بمساحات عقارية تتجاوز 100 ألف متر مربع.

وأوضح أن المزادات تعرض أكثر من 66 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، حيث تبدأ بـ:

1 – مزاد كسب الإلكتروني الذي يعرض 19 عقارا في مدينة القصيم.

2 – مزاد البلد 2 الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمكة المكرمة.

3 – مزاد البوادي 3 الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة.

4 – مزاد بوابة الخليج الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة الشرقية.

5 – مزاد جواهر الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات في كل من عسير وجازان ونجران ومكة.

6 – مزاد بوابة الخليج الحضوري الذي يعرض 22 عقارا بمدينة الدمام، كما يمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال هذا الرابط .

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الكلمات الدلالية:
إنفاذ بيع عقارات مركز الإسناد والتصفية مزادات

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