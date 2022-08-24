فيديو يُبهرك.. غرابان يصنعان كمينًا لـ”قطة” من أجل سرقة طعامها

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو أظهر حركة ذكية قام بها غرابان، بالتحايل على قطة، من أجل سرقة طعامها.

وأظهر الفيديو غرابان يدوران حول قطة تأكل، وفاجأها أحدهما من خلفها، فاستدارت بسرعة لتهاجمه، وتركت طعامها، الذي انقض عليه الغراب الآخر وسرقه بسرعة.

وعلق مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على الفيديو، وقال حساب “نور الدين بن الحاج”: “سبحان الله ..في كل يوم يزداد يقيني بقول الله تعالى : {وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ} لما أرى تجلي عظمته في خلقه وطبيعة كل حيوان المختلفة عن الآخر وغيرها من الصفات التي تبهرك”.

فيما حظى الفيديو بمشاهدات ومشاركات واسعة، وتعليقات حول طرافته، وذكاء الطيور والحيوانات، وتصرفاتها مع بعضها البعض، وذكر مغردون أن الغراب من أذكى الطيور الموجودة على الأرض، وأنه ذكر في القرآن الكريم وجاء ليعلم ابن آدم عليه السلام.