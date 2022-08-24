“الملك فيصل” تُعرّف اضطراب الوسواس القهري وأنواع العلاج

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عرّف مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، مرض اضطراب الوسواس القهري بأنه مجموعة أفكار غير منطقية وتصرفات إجبارية ناتجة عن القلق.

وأوضح المستشفى أن علاج مرض الوسواس القهري يختلف بحسب شدة الحالة، وتأثير الوسواس في حياة المريض، مبيّنا أن هناك نوعين أساسيين متبعان في علاجه، وهما العلاج النفسي والدوائي.

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وحسب مواقع طبية متخصصة، تتمثل أعراض الوسواس القهري في:

الخوف من التعرض للتلوث عبر لمس أشياء قام آخرون بلمسها

الشك في أنك أغلقت الباب أو أطفأت الموقد.

التوتر الشديد عندما تكون الأشياء غير مرتبة أو في اتجاه معين.

صور لقيادة سيارتك وسط حشد من الناس.

أفكار حول الصراخ بألفاظ بذيئة أو التصرف بشكل غير لائق في الأماكن العامة.

تجنب المواقف التي يمكن أن تحفز الوساوس، مثل المصافحة بالأيدي.

ويبدأ الوسواس القهري عادةً في سن المراهقة أو سنوات الشباب، لكنه قد يبدأ كذلك في مرحلة الطفولة، وتكون الأعراض عادة متدرجة، وتميل إلى التنوع في شدتها على مدار العمر.

قد تتغير كذلك أنواع الوسواس والأفعال القهرية التي تتعرض لها مع مرور الوقت. وعادة ما تزداد الأعراض سوءًا عندما تتعرض لإجهاد أكبر.