بالفيديو.. الزعاق يوضح أنواع الآبار في الجزيرة العربية

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قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، إن الجزيرة العربية شهدت عصورًا مختلفة عبر آلاف السنين من الزمن.

وأوضح الزعاق ترتيب العصور التي مرت بها الجزيرة العربية، بدءًا من العصور المتجمدة، ثم السافانا، ثم الأمطار الموسمية، التي أدى إلى انقسام السنة إلى 6 أشهر ممطرة، وأخرى من الجفاف.

وأورد الباحث الفلكي أنه مع بداية عصر التصحر، تبخرت المياه من وجه الأرض واختبأت في باطنها، فأتت أقوام سنت استخراج المياه من باطن الأرض، بطريقتين، أولهما عن طريق الحجارة بالطي، بما يسمى بـ”القلبان”، والأخرى عن طريق النقل بما يسمى بـ”القنوات”.

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وبيّن الزعاق الفرق بين أنواع الآبار، وهي البئر والقليب والحسو، فالبئر هي المطوية بالحجارة، فنقول بئر زمزم ولا نقول قليب زمزم، أما القليب فهي المطوية، وسميت بهذا لأن ترتبها مقلوبة، ومن أقسامها “الجُب”، أما الحسو هي البئر الصغيرة المشتركة بين المنازل.