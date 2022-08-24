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لهذا السبب.. ابن وأمه يحتفظان بـ 800 متر مكعب من النفايات داخل منزلهما
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لهذا السبب.. ابن وأمه يحتفظان بـ 800 متر مكعب من النفايات داخل منزلهما

لهذا السبب.. ابن وأمه يحتفظان بـ 800 متر مكعب من النفايات داخل منزلهما
٠٩:٢٩:٥٧ ص، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات

أغلقت السلطات الفرنسية شارعًا كاملاً لإفراغ 800 متر مكعب من النفايات داخل مبنى لأم وابنها يعانيان من متلازمة ديوجين.

وكان “بيار” يعيش في المنزل مع والدته التي توفيت العام الماضي عن عمر 94 عامًا.

ويعاني المصابون بهذه المتلازمة من إهمال نظافتهم الشخصية ومراكمة الأشياء ورفض التخلي عنها، مما يؤدي بهم إلى ظروف معيشية غير صحية.

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ويحتفظ المصابون بكل شيء من الأوراق والعلب الكرتونية والأدوات الكهربائية حتى لو كانت معطلة أو قديمة والأثاث وحتى النفايات.

وقدرت بلدية كليشي القمامة التي جمعت من منزل بيار ووالدته بحوالي 800 متر مكعب، أي ما يوازي سعة 8 مقطورات، بحسب “مونت كارلو”.

وسيتوجب على الشركة، التي عهدت إليها نقل القمامة، أسبوع كامل من العمل لإفراغ الشقق والأقبية، حيث تتكدس الأغراض والنفايات.

وأعرب المستأجرون داخل المبنى عن ارتياحهم لتدخل السلطات المعنية مذكرين أنهم يحاولون منذ سنوات إبلاغ السلطات الصحية في المدينة.

يذكر أن ما يصل إلى واحد من كل 2000 فرنسي مصاب بهذا المرض النفسي، وفقًا لجمعية طب الشيخوخة الفرنسية.

الكلمات الدلالية:
القمامة النفايات فرنسا متلازمة ديوجين

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