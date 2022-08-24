“الأرصاد” ينبه: أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على هذه المناطق:

1 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والعديد وبقيق”.

2 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق والحجرة والمخواة”.

4 – منطقة تبوك، وتشمل “البدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما وتيماء”.

5 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والعلا وخيبر والرايس وينبع والعيص وبدر والنخيل”.

6 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبرا والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجوا”.

7 – منطقة الرياض، وتشمل “الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية وعفيف واالحريق والدلم والرين والمزاحمية والخرج والدرعية والزلفي”.

8 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وأبو عريش و أحد المسارحة والطوال وفرسان والدرب والفطيحة وبيش”.

9 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “جدة ورابغ والقنفذة والليث والمظيلف والكامل وخليص والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والسيل الكبير والشفا والطائف وأضم وميسان”.

10 – منطقة عسير، وتشمل “مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والبرك والقحمة “.

وأشار المركز أن الحالة المتوقعة تشمل أيضًا المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.