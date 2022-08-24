الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عبر “لينكد إن”.. البنك المركزي يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير
“الأرصاد” ينبه: أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
للطلاب..7 نصائح لاستقبال العام الدراسي الجديد (إنفوجراف)
المحاصيل الزراعية في خطر بسبب موجة حرّ غير مسبوقة في الصين
مشروع جديد ينظم الرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية
مسؤول سابق بـ”تويتر” يكشف مفاجأة تقلب الموازين بين الشركة و”ماسك”

أحدث الأخبار

“الأرصاد” ينبه: أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

“الأرصاد” ينبه: أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
٠٩:٠١:١٩ ص، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على هذه المناطق:

1 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والعديد وبقيق”.

الصورة

2 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب  وثار وحبونا وخباش ونجران”.

الصورة

3 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق والحجرة والمخواة”.

الصورة

4 – منطقة تبوك، وتشمل “البدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما وتيماء”.

الصورة

5 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والعلا وخيبر والرايس وينبع والعيص وبدر والنخيل”.

الصورة

6 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبرا والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجوا”.

الصورة

7 – منطقة الرياض، وتشمل “الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية وعفيف واالحريق والدلم والرين والمزاحمية والخرج والدرعية والزلفي”.

الصورة

8 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وأبو عريش و أحد المسارحة والطوال وفرسان والدرب والفطيحة وبيش”.

الصورة

9 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “جدة ورابغ والقنفذة والليث والمظيلف والكامل وخليص والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والسيل الكبير والشفا والطائف وأضم وميسان”.

الصورة

10 – منطقة عسير، وتشمل “مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والبرك والقحمة “.

الصورة

وأشار المركز أن الحالة المتوقعة تشمل أيضًا المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد الرياض الغبار حالة الطقس رياح وأتربة عسير

مواد ذات صلة

المزيد
خادم الحرمين يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام

خادم الحرمين يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام

منذ 5 سنوات
«الحصيني» متوقعاً: حالة «ماطرة» على المملكة نهاية الأسبوع وتستمر عدة أيام

«الحصيني» متوقعاً: حالة «ماطرة» على المملكة نهاية الأسبوع وتستمر عدة أيام

منذ 6 سنوات
شرطة مكة تبحث عن قاتل مواطن خمسيني بطريق الطائف

شرطة مكة تبحث عن قاتل مواطن خمسيني بطريق الطائف

منذ 7 سنوات
بالصور.. الرئيس التركي “أردوغان” يصل طهران للمرة الأولى منذ 4 سنوات

بالصور.. الرئيس التركي “أردوغان” يصل طهران للمرة الأولى منذ 4 سنوات

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *