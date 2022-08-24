للطلاب..7 نصائح لاستقبال العام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

تواصل- فريق التحرير:

أيام وينطلق العام الدراسي الجديد 1444هـ، ويبدأ الطلاب والطالبات مشوارًا لإثبات نجاحات أخرى في حياتهم، والانتقال لمرحلة تعليمية جديدة، لذلك يجب أن يحرص الطلاب والطالبات على أن يكون هدف العام الدراسي هو تحقيق النجاحات والتفوق.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتناول إنفوجراف لصحيفة تواصل الإلكترونية، 7 نصائح مهمة إلى الطلاب والطالبات لاستقبال العام الدراسي الجديد بجد ونشاط وتركيز، منها:

1- تنظيم الوقت.

2-تفاءل ببداية جديدة.

3-تناول الطعام الصحي.

4-ممارسة الرياضة.

5- تنظيم مواعيد النوم.

6- تجنب أخطاء العام الماضي.

7- الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية.

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وقبل أيام من انطلاق الدراسة تشهد المكتبات الخاصة ببيع الأدوات المدرسية في جميع مناطق المملكة نموًا في الحركة الشرائية وإقبالاً لافتًا تزامنًا من اقتراب بدء العام الدارسي الجديد لعام 1444هـ وسط تنوع في المعروضات ووفرة في الأدوات والحقائب وبأشكال مختلفة ومتنوعة.

وشهدت المكتبات إقبالاً متزايدًا لاقتناء المستلزمات المدرسية, إضافة إلى الزي المدرسي، كما ذكر عدد من المتسوقين بأنهم يُفضّلون قضاء المستلزمات في القرطاسيات والتسوق الإلكتروني الذي أسهم بشكل في توفّر منتجات تكون في الغالب غير متوفرة في المحلات أو نفدت.

من جهة أخرى، استكملت الإدارات العامة للتعليم عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية واستقبال وتأمين الكتب المدرسية، من أجل العودة المثالية للطلاب والطالبات.