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عبر “لينكد إن”.. البنك المركزي يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير
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عبر “لينكد إن”.. البنك المركزي يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير

عبر “لينكد إن”.. البنك المركزي يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير
٠٩:١٢:٠٩ ص، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي (SAMA)، عبر حسابه الرسمي بموقع “LinkedIn”، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير، بمقر البنك بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضح أنه جرى فتح باب التقديم للسلسلة الوظيفية “أخصائي قانوني مالي” للقيام بمهام تقديم أبحاث ودراسات وتوصيات حول أنظمة وسياسات القطاع المالي والجوانب المرتبطة بالتقنية المالية وتقديم تقارير دورية متعلقة بذلك، ومتابعة ما يصدر من المنظمات الدولية بهذا الشأن.

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المسؤوليات والنشاطات:
  1. تنفيذ عمليات التحليل والدراسات المتعلقة بأنظمة القطاع المالي.
  2. إجراء الأبحاث حول أنظمة وسياسات القطاع المالي وكيفية تطويره اقتراح إطار وصياغة لإستراتيجيات تطوير القطاع المالي.
  3. المشاركة في تحليل تأثير تطبيق استراتيجيات تطوير القطاع المالي من الناحية القانونية.
  4. إشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
  5. تقديم المبادرات.
  6. تحليل المتطلبات والأبعاد القانونية لنماذج الاعمال الحديثة ذات العلاقة بالقطاع المالي واقتراح الأطر النظامية اللازمة.
المؤهلات والخبرات:
  1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2. درجة البكالوريوس أو الماجستير في القانون.
  3. اتقان اللغة الإنجليزية.
  4. معرفة بإجراءات البحث ووجود خلفية متعلقة بالقطاع المالي والأطر المالية والقانونية المنظمة لذلك.
  5. خبرة في القطاع المالي ويشترط وجود خبرات في مجال ذو علاقة بالوظيفة.
وأوضح البنك أن التقديم متاح حتي اكتمال العدد، وللتقديم على وظائف البنك المركزي السعودي ساما، عبر موقع (LinkedIn): ( هنا ).
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