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مسؤول سابق بـ”تويتر” يكشف مفاجأة تقلب الموازين بين الشركة و”ماسك”
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مسؤول سابق بـ”تويتر” يكشف مفاجأة تقلب الموازين بين الشركة و”ماسك”

مسؤول سابق بـ”تويتر” يكشف مفاجأة تقلب الموازين بين الشركة و”ماسك”
٠٨:٢٤:٢١ ص، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال بيتر زاتكو، رئيس الأمن السابق في الشركة المالكة لموقع التغريدات الصغيرة “تويتر”، إن الشركة ضللت الهيئات التنظيمية الاتحادية بشأن المخاطر الأمنية التي تواجهها.

وأوضح في تصريحات له، أنه نبه زملاءه في عملاق التواصل الاجتماعي، إلى أن نصف خوادم الشركة تستخدم برمجيات قديمة، وغير صالحة، مؤكدًا أن الشركة أبلغت الهيئات التنظيمية كذبًا أن لديها خطة أمنية قوية.

وحسب متخصصين، فإن مزاعم فشل “تويتر” في الكشف عن مخاطر الأمان والخصوصية، قد يكون من الأسهل على إيلون ماسك إثباتها من المزاعم بأن الشركة أساءت تقدير عدد حسابات البريد العشوائي.

ويرى مراقبون أن تصريحات المسؤول السابق في تويتر من شأنها أن تدعم مسعى إيلون ماسك في محاولته التهرب من شراء الشركة مقابل 44 مليار دولار، حيث تتركز المواجهة القانونية بين ماسك وتويتر بالأساس حتى الآن على الادعاءات بأن الشركة ضللت الملياردير بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على منصتها العالمية.

كما تسلط تصريحات بيتر زاتكو، الضوء على جوانب جديدة سيركز عليها ماسك في معركته القانونية، مثل الادعاءات بأن تويتر فشلت في الكشف عن نقاط الضعف في أمنها وخصوصية البيانات.

 وعلى الرغم من أن محامي ماسك، أكد أنه تم تقديم طلب للمحكمة كي تستدعي زاتكو بشأن ما قاله، فلم يتضح بعد ما إذا كان فريق ماسك سيستخدم معلومات زاتكو لصالحه.

الكلمات الدلالية:
أيلون ماسك التواصل الاجتماعي المخاطر الأمنية بيتر زاتكو تويتر

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