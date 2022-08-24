التقطا صورة قبل غرقهما.. مأساة وفاة أم وابنها “ابتلعهما البحر” تهز دولة عربية

تواصل- فريق التحرير

اجتاحت صورة لأمٍ وابنها البالغ 4 سنوات مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن ابتلعهما البحر في حادثة هزت الشارع التونسي.

والتقطت الأم الصورة قبل غرق قارب الهجرة غير الشرعي الذي اعتقدت أنه “طوق نجاتها”، هربًا من الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد، وفق “العربية نت”.

اقرأ أيضا:

لهذا السبب.. تونس تستدعي القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية

وأثارت وفاة المعلمة العاطلة عن العمل “شهيدة يعقوبي” وابنها إثر غرق مركب هجرة غير شرعي في المياه الدولية بعد إبحاره منذ أسبوع من السواحل الشرقية للبلاد، غضب وحزن نشطاء التواصل.

فيما أعادوا نشر آخر صورة للمعلمة وابنها على متن القارب، منددين بتزايد أعداد الهجرة غير الشرعية من تونس إلى أوروبا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، موضحين أن “المعلمة” تقطن في منطقة الوسلاتية بمحافظة القيروان، التي تتصدر لائحة المحافظات الأكثر فقراً في تونس.

وقالت عمتها إن ابنة أخيها شهيدة يعقوبي البالغة من العمر 36 سنة عاطلة عن العمل وتعاني صعوبات مادية كبيرة، وفشلت في إيجاد مصدر رزق لها، ما دفعها للتفكير في الهجرة وركوب قوارب الموت.

وكشفت أن زوج ابنة أخيها مستقر في اليونان، وأن عائلتها لم تكن على علم بتفكيرها في الهجرة مطلقاً.