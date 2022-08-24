المتر بـ10 آلاف ريال.. مسؤول بهيئة العقار يكشف أسباب ارتفاع أسعار عقارات الرياض

تواصل- فريق التحرير

أوضح فهد البكري، مدير عام إدارة البيانات والمؤشرات العقارية في الهيئة العامة للعقار، أسباب ارتفاع أسعار العقار في مدينة الرياض، خاصة في بعض الأحياء التي بلغ قيمة المتر فيها ما يقارب الـ 10 آلاف ريال.

وأكد البكري أن رغبات شخصية من عدد من المواطنين هو ما دفع الأسعار للارتفاع، وفقا لـ”العربية نت”.

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وأشار إلى أن هيئة العقار لا ترى أن هذه الأسعار المبالغ فيها هي الأسعار الحقيقية للعقار في مدينة الرياض، إلا إذا طبقت على جميع المجتمع السعودي، موضحًا أن هذه الوقائع تكررت كثيرًا في مختلف الأحياء

وقال البكري إن الهيئة لا تهدف إلى حد أسعار العقار، بل تقوم بمراقبة السوق، وتحليل المعطيات، ومن ثم تقوم بتوفيرها لمتخذي القرار في الحكومة السعودية، والمواطنين.

وبين أن الحركة الشرائية في المملكة تحسنت كثيرًا، وذلك بسبب الخدمات والبرامج الداعمة التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمواطنين الراغبين في تملك العقار، لا سيما سهولة الحصول على الإقراض من قبل البنوك السعودية.

وأضاف: “أن من أسباب تحسن الحركة الشرائية قيام المطورين العقاريين بتوفير منتجات عقارية تناسب رغبات المجتمع، وهو الأمر الذي رفع شهية المواطنين بسرعة تملك العقار، خصوصًا من فئة الشباب”.