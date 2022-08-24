“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على 10 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً “جدة والليث والقنفذة”.

كما توقع أن تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق ومنطقة المدينة المنورة وكذلك طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.

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الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة حتى هذه الساعة

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 50 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية.

فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.